PSG, da Milano alla Spagna: vola in prestito, è ufficiale

Il PSG si muove sul mercato in uscita. Il primo nome a salutare Parigi è l’ex Inter Rafinha, ceduto in prestito alla Real Sociedad.

Mancano pochi giorni a gennaio, ma il calciomercato sta facendo già registrare i primi colpi. Diverse le squadre che hanno già effettuato i primi movimenti in entrata e in uscita. Una di quelle che certamente sarà tra le più attive è il PSG.

I francesi, a fronte di una rosa estremamente ampia e talentuosa, dovranno necessariamente intervenire per sfoltirla e sistemare alcune situazioni. Partendo dagli esuberi che rischiano di trovare sempre meno spazio sul terreno di gioco.

Ultimissimo movimento in uscita quello di Rafinha che si è appena accasato alla Real Sociedad. Il centrocampista brasiliano, con un passato da giocatore dell’Inter, ha infatti svolto le visite mediche col club basco. Si trasferisce in Spagna con la formula del prestito secco.

Rafinha, alla Real Sociedad in cerca di continuità

Tutto definito e ufficiale, con la Real Sociedad che ha anche già emesso un comunicato per informare dell’accordo e ah organizzato per domani mattina la conferenza stampa di presentazione per stampa e tifosi.

Rafinha si trasferisce in Liga dopo una prima parte di stagione passata decisamente in secondo piano al PSG. Il brasiliano infatti non scende in campo in campionato addirittura da metà ottobre, avendo collezionato solo 5 presente (3 da titolare) in questa stagione.