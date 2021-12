PSG, Mbappé netto su Donnarumma: “Per quanto riguarda il…”

L’attaccante del PSG Kylian Mbappé ha parlato a margine del Globe Soccer Awards dove è stato premiato come ‘Giocatore dell’anno’.

Kylian Mbappé è stato premiato come ‘Giocatore dell’anno’ ai Globe Soccer Awards. Occasione anche per parlare a margine della premiazione del suo futuro al PSG e del rapporto con i tanti campioni della rosa parigina.

“Dopo una grande stagione a livello individuale, spero di fare bene anche per il PSG e la Francia.” ha dichiarato Mbappé ai microfoni di SkySport. “Di questa stagione è un ottimo ricordo, ho vinto la classifica cannonieri della Ligue 1 e della Nations League. Ma il bello del calcio è provare a fare sempre meglio.”

Mbappé ha poi parlato dei suoi due compagni di squadra italiani, Donnarumma e Verratti: “Persone incredibili e giocatori fantastici, tutti e due. Verratti è ormai da tanti anni a Parigi, forse è il miglior centrocampista al mondo. Donnarumma per quanto riguarda il ruolo di portiere rappresenta il futuro.”

PSG, Mbappé pigliatutto: “Sogno Mondiale e Champions”

Mbappé poi avvisa il Real Madrid, prossimo avversario di Champions League del PSG: “Sarà una bella partita, la guarderanno in tutto il mondo. Come mi immagino finisca? Con una nostra vittoria! Davvero non vedo l’ora di giocarla.”

Non si pone limiti l’attaccante francese che, dopo aver avvisati i club europei, lancia un avvertimento anche alle nazionali in vista del Mondiale di Qatar 2022: “Il mio 2022? Spero mi porti la Champions League e il Mondiale.”