“Strano non sia titolare…”: Donnarumma, stavolta si espone anche Mancini

Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del momento di Donnarumma al PSG.

Il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Donnarumma: dal successo dell’Europeo con l’Italia alla vittoria del premio Yashin. Per il portiere c’è stata anche la soddisfazione di riportare il Milan dopo tanti anni in Champions League. Il giocatore ha subito tantissime critiche per il mancato prolungamento del contratto con i rossoneri.

Donnarumma ha lasciato il Milan per volare al PSG. Questi primi mesi sotto l’ombra della Torre Eiffel non sono stati facili per l’estremo difensore, visto il continuo avvicendarsi con Navas tra i pali della porta del club parigino. Il calciatore italiano ha ammesso di soffrire di non giocare sempre titolare.

Mancini su Donnarumma: “Strano non sia titolare nel PSG”

Anche Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato della ‘situazione’ di Donnarumma al PSG: “Gigio è il miglior portiere al mondo, strano non sia titolare nella squadra parigina. Mi dispiace che non giochi con continuità, perché è un estremo difensore fondamentale”.

Donnarumma ha lasciato spazio a Navas nelle ultime due partite del 2021 del PSG. In queste settimane sembrava che l’ex Milan avesse convinto Pochettino a farlo diventare un punto fermo della difesa del club d’Oltralpe, ma ha dovuto assistere dalla panchina i match con il Feignies e con il Lorient.