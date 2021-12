“Gratitudine merce rara”: Italia, la bordata amara di Mancini

Mancini ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei play-off di marzo, che l’Italia dovrà affrontare per andare al Mondale.

Il 2021 della Nazionale ha portato sia la vittoria dell’Europeo che la mancata qualificazione al Mondiale. Gli azzurri dovranno passare per gli spareggi di marzo per staccare il pass per volare in Qatar. La squadra di Mancini sfiderà prima la Macendonia del Nord in semifinale e poi in un’eventuale finale la vincente di Portogallo-Turchia.

Il calcio italiano non può permettersi di non partecipare ad un altro Mondiale dopo quello in Russia del 2018. Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Se penso ai play-off? Penso soprattutto a cosa abbiamo buttato contro la Svizzera. Bastava vincere la gara d’andata, che abbiamo stradominato”.

Mancini: “Qualcuno ha già dimenticato la vittoria dell’Europeo? Gratitudine merce rara”

Il CT poi non ha risparmiato una bordata a chi già si è dimenticato della vittoria dell’Europeo: “La gratitudine è merce rara, nello sport ancora di più e nel calcio è ancora peggio. Basta solo una gara per trasformarti da campione a brocco. Dispiace che il caos del calendario non ci abbia permesso di goderci l’Europeo vinto”.

Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Rigori sbagliati di Jorginho? Penso a quello contro la Spagna che ci ha portato in finale. Jorginho meritava il Pallone d’Oro. Motivazioni perse dopo la vittoria dell’Europeo? E’ fisiologico, non è successo solo all’Italia. Zaniolo e Scamacca in Qatar? Dipende tutto da loro. Joao Pedro? E’ convocabile, ma non gli ho parlato. Se lascerò Nazionale in caso di mancata qualificazione? Non ci penso. Io penso che vinceremo il Mondiale”.