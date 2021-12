Mondiali, Mancini diretto su Jorginho: “Vedo che continua a…”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato di Jorginho e tanti altri protagonisti a ‘La Gazzetta dello Sport’.

La strada per arrivare ai Mondiali del 2022 per l’Italia di Roberto Mancini è costellata di ostacoli. Il treno che portava direttamente in Qatar non è stato preso al volo dagli azzurri, che sono costretti agli spareggi. Una sensazione d’amarezza rispetto alla vittoria agli Europei del 2021 ma il Ct Roberto Mancini ha grande fiducia nelle possibilità del gruppo a sua disposizione, anche per il talento dei singoli calciatori da lui prescelti per la “missione”.

Italia, le parole di Mancini sui Mondiali e il “fido” Jorginho

In occasione di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, il Ct Mancini ha parlato ad esempio di Jorginho. L’italo-brasiliano, oggi al Chelsea ed ex Napoli e Verona, è stato indubbiamente tra i volti protagonisti di Euro 2020: “Si tratta di un giocatore importante, fondamentale per il nostro gioco. Ricordo il rigore alla Spagna che ci ha portati in finale, non i due sbagliati. E poi vedo che continua a tirare e segnare dal dischetto… Il problema non esiste”.

Un altro calciatore con sangue verde-oro che potrebbe difendere i colori dell’Italia è l’attaccante Joao Pedro, oggi al Cagliari. Si sta parlando molto di tale possibilità e l’allenatore Roberto Mancini dimostra attraverso le sue parole di tenerla in considerazione: “Ha sposato una donna italiana, ha doppio passaporto, è convocabile. Giusto considerarlo, ha grandi qualità tecniche. Poi la convocazione va meritata, giocando bene. Vale per tutti. Non dimentichiamo che in questi anni il numero dei giocatori italiani si è ristretto ulteriormente rispetto al passato. Siamo scesi al 35%. Si restringe anche la scelta per la Nazionale. Vedremo cosa accadrà. Non c’è nulla di deciso. Non gli ho parlato e non so se qualcuno della Federazione lo abbia contattato”.