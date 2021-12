“Non sarà semplice…”: Juve-Napoli, allarme ufficiale dall’ASL

In Serie A si monitora la situazione legata all’emergenza Coronavirus ed in particolare c’è particolare preoccupazione riguardo Juve-Napoli.

Lo scorso anno Juve-Napoli fece molto discutere con l’ASL di Napoli che fermò il match contro i bianconeri e le due squadre che furono protagoniste di una dura battaglia legale. Alla fine, dopo l’iniziale 3 a 0 a tavolino per i bianconeri, la società di Aurelio De Laurentiis ebbe la meglio ed il match alla fine ha avuto luogo.

Il prossimo 6 Gennaio Juve-Napoli riaprirà il campionato ed il match rischia di riaprire nuove polemiche. Nel club azzurro in questo momento sono positivi Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne con lo spagnolo costretto ‘alla permanenza forzata’ nella propria città ed il suo ritorno in Campania è a rischio.

Juve-Napoli, l’ASL torna a preoccupare

La situazione al momento è ancora da definire e nei prossimi giorni si attende l’evoluzione delle cose. Il direttore dell’ASL di Napoli 2 Antonio D’Amore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it e le sue parole lasciano in preallarme la situazione:

“Stiamo navigando ancora a vista e c’è molta preoccupazione rispetto a Omicron. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”. Il Napoli, compreso i problemi dei calciatori protagonisti con le Nazionali in Coppa d’Africa, rischia di ritrovarsi in totale emergenza per il big match che aprirà il 2022 ed il girone di ritorno di Serie A.