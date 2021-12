“Sarri ha deciso…”, futuro Milinkovic-Savic: l’annuncio che non lascia dubbi

Arrivano le parole del padre di Milinkovic-Savic sul presente e il futuro alla Lazio di Maurizio Sarri per il centrocampista.

Spesso al centro delle indiscrezioni di calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è diventato uno dei perni della Lazio, riferimento per gli allenatori che si sono succeduti ma anche per i tifosi. Il presidente Lotito ha incredibilmente resistito ai vari interessamenti accorsi durante le sessioni di calciomercato attraverso proposte molto elevate o netti rifiuti. Cosa accadrà in futuro?

Lazio, il futuro di Milinkovic-Savic: parla il padre

Di cosa ne sarà del calciatore della Lazio ha parlato Nikola Milinkovic-Savic, padre del calciatore, in occasione di un’intervista concessa a ‘A Bola’: “In questi sette anni alla Lazio è cresciuto moltissimo. Sempre si parla della sua partenza, ma il presidente ha deciso di trattenerlo e lui alla Lazio è felice“.

La felicità di Milinkovic-Savic alla Lazio non significa che il percorso sia stato esente dalle difficoltà. Come racconta il padre alla rivista portoghese il calciatore ha comunque dovuto adattarsi alle novità alla pari dell’arrivo di Sarri, che ha portato a un cambiamento dello schema di gioco: “Non do giudizi sugli allenatore, non è una Lazio così forte come negli ultimi anni. Prima dello scoppio della pandemia, avrebbe potuto essere campione d’Italia. Avrebbe dovuto approfittarne. Ora sta pagando l’adattamento a un nuovo sistema di gioco per via del cambio di allenatore, ma da ex calciatore e persona non voglio mai dare giudizi sulla qualità degli allenatori”.