“Rischiamo, ma…”: Mondiali, Tapiro e ‘sentenza’ per Mancini

Tapiro d’oro per Mancini, che ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’ è tornato a parlare dei play-off di qualificazione al Mondiale.

A gennaio, con tutta probabilità, convocherà uno stage di preparazione in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiale 2022 in Qatar. Una doppia sfida, con Macedonia e la vincente tra Turchia e Portogallo, che l’Italia non può permettersi di perdere se vuole evitare di rivivere la delusione già provata nel 2017. Molto dipenderà anche dalle scelte che farà il Ct Roberto Mancini al quale, nelle scorse ore, la trasmissione televisiva ‘Striscia la Notizia’ ha consegnato il tapiro d’oro dell’anno.

Mondiali, tapiro d’oro a Mancini

“È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite” sono le parole che il tecnico ha rilasciato a Valerio Staffelli, con l’intervista che andrà in scena stasera alle 20.35. Uno scenario complicato, tuttavia Mancini ha piena fiducia nei suoi giocatori. “In Qatar ci andremo – ha affermato – e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo”.

Per l’occasione il tecnico potrebbe chiamare anche alcuni elementi assenti nella rosa dell’Italia che ha conquistato l’Europeo. I nomi, nel dettaglio, sono quelli di Joao Pedro e di Gianluca Scamacca autori di un buon campionato fino a questo momento. Il primo ha totalizzato 9 reti e 3 assist in 19 apparizioni mentre il secondo è andato a segno 6 volte in 16 presenze. Forze fresche, che Mancini sta valutando di inserire nel gruppo. Quanto fatto finora, infatti, non basta e l’Europeo è alle spalle.