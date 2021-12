Pirlo, la rivincita è servita: il top club lo vuole in panchina

Dopo l’esperienza finita male con la Juventus, Pirlo potrebbe ripartire dal Portogallo dove è tra i candidati alla panchina del Benfica.

Andrea Pirlo è stato esonerato al termine della scorsa stagione alla Juventus e durante la stagione sulla panchina bianconera ha trovato e ricevuto numerose critiche. L’ex tecnico bianconero ha ottenuto la qualificazione in Champions League all’ultima giornata ma la società non gli ha confermato la fiducia, sostituendolo con Massimiliano Allegri.

Sino ad ora Pirlo non ha ancora trovato una panchina, nelle ultime settimane è stato accostato prima al Genoa e poi addirittura al Barcellona, ma fino ad ora è rimasto ancora senza una squadra. Nelle ultime ore sta nascendo una suggestiva quanto sorprendente ipotesi per l’ex calciatore di Inter, Milan e Juventus.

Pirlo, spunta l’ipotesi Benfica

Secondo quanto riporta Calciomercato.it il Benfica sta pensando ad Andrea Pirlo per la panchina del club lusitano, una panchina sicuramente ‘prestigiosa’ per un tecnico abbastanza inesperto come Pirlo. Jorge Jesus è reduce dallo 0-3 contro il Porto nella ‘storica’ sfida del campionato portoghese ed il prossimo 30 Dicembre i due club si riaffronteranno. In caso di nuovo ko la sua panchina potrebbe traballare ulteriormente. Il presidente del Benfica Rui Costa ha giocato insieme a Pirlo al Milan ed i due si conoscono molto bene.

Inoltre il tecnico portoghese è accostato da giorni al Flamengo e sia i tifosi che la società sembrano non gradire questa situazione che vede la panchina lusitana in costante bilico.