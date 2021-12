Milan, Maldini pronto a fare sul serio: colpo dal PSG in arrivo

Il Milan è interessato al difensore del PSG Abdou Diallo. Tra le parti ci sono stati i primi contatti, ma c’è ancora distanza.

L’asse Milano-Parigi potrebbe vedere un altro trasferimento a breve. Stavolta però, dopo l’addio di Donnarumma e l’interessamento del PSG per Kessie, potrebbe essere il Milan a sottrarre un giocatore ai francesi.

L’uomo nel mirino dei rossoneri è il difensore classe ’96 Abdou Diallo. Il senegalese, dal 2019 nelle fila del PSG, è tra i possibili partenti di una rosa che ha al momento la necessità di essere un po’ sfoltita. Ecco che il Milan, alla ricerca di un profilo come quello di Diallo, si è subito fiondato per capire la disponibilità.

Secondo quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio tra le parti ci sarebbero stati già i primi contatti con Maldini che avrebbe iniziato già a tessere la trattativa. Ma, nonostante la disponibilità alla cessione, il prezzo è ritenuto al momento troppo alto. Qualora i parigini abbassassero le pretese, il Milan sarebbe pronto ad acquistare il calciatore anche a titolo definitivo.

Diallo, un investimento per il Milan

Diallo, dal canto suo, non disdegnerebbe l’opzione italiana. Arrivato dal Borussia Dortmund per la cifra di 35 milioni, Diallo in questa stagione non sta giocando con molta continuità. Solo nove infatti le presenze in campionato fino a questo momento, con addirittura due sole apparizioni nella ultime nove uscite del PSG.

Naturale quindi che il giocatore, che comunque a breve partirà per la Coppa d’Africa dove difenderà i colori del Senegal, stia cercando di trovare una sistemazione che gli permetta di giocare con continuità. E chi meglio di un Milan pronto ad investire economicamente su di lui?