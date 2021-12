Incredibile Real: da ‘sogno’ di Milan e Juve, a ‘snobbato’ sul mercato

Momento molto complicato per Isco, in passato accostato al Milan e alla Juventus. Il trequartista è stato escluso dal progetto del Real.

Da oggetto del desiderio ad esubero. Prosegue la parabola discendente di Isco, in passato accostato sia alla Juventus che al Milan. Il trequartista, infatti, è uno dei giocatori meno utilizzati dal tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti: appena 177 minuti in Liga e nessuna presenza in Champions League. Ecco perché il club a gennaio proverà a trovargli una sistemazione altrove ma riuscire a cederlo non appare semplice.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Da oggetto del desiderio di Milan e Juve ad esubero: la parabola di Isco

Il motivo risiede nello stipendio percepito dal giocatore (6.5 milioni netti all’anno), che sta allontanando tutte le possibili pretendenti. Il Real dal canto suo, stando a quanto riportato da ‘ABC’, è disposto a cederlo gratuitamente e a pagargli metà ingaggio pur di non averlo più in rosa. Le parti a breve si incontreranno al fine di fare il punto della situazione tuttavia è probabile che l’addio si consumi in estate.

LEGGI ANCHE >>> “Vi svelo perché Allegri non ha scelto il Real Madrid”: rivelazione dell’ex Juve

Il contratto che lega Isco alle Merengues, infatti, scade a giugno e non verrà rinnovato. A lasciare la capitale, oltre a lui, saranno pure altri elementi che non rientrano più nel progetto tecnico di Ancelotti: la lista, in particolare, comprende pure i nomi di Gareth Bale (3 apparizioni), Marcelo (5), Mariano Diaz (3) e Luka Jovic (13) proposto al Milan che ha declinato l’offerta. L’obiettivo del Real è quello di ridurre il monte ingaggi e avere a disposizione nuove risorse economiche da destinare al mercato: nel mirino ci sono Kylian Mbappé e Erling Haaland.