“Vi svelo perché Allegri non ha scelto il Real Madrid”: rivelazione dell’ex Juve

La Juventus sta recuperando in classifica, ma Capello non ha risparmiato una ‘frecciata’ a Massimiliano Allegri.

Dopo il successo contro il Cagliari, e il conseguente pareggio dell’Atalanta con il Genoa, la Juventus ha solo quattro punti di svantaggio dal quarto posto. I bianconeri non stanno entusiasmando, ma partita dopo partita sono riusciti a rosicchiare dei punti fondamentali in zona Champions League.

I primi due mesi del 2022 per la Juventus saranno contraddistinti da tantissimi scontri diretti. Il primo è contro il Napoli di Spalletti all’Allianz Stadium il prossimo 6 gennaio, dove la ‘Vecchia Signora‘ ha la possibilità di portarsi a solo due punti dai partenopei. Nonostante questo recupero in classifica, i problemi dei bianconeri persistono: come la mancanza di un centrocampista pensante e di un bomber.

Capello su Allegri: “Doveva scegliere il Real Madrid e non la Juve”

Sul momento della Juventus e di Allegri è intervenuto Fabio Capello in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “La squadra non ha certamente i valori di un tempo. Chi mi ha deluso? Alex Sandro e Cuadrado. Allegri? Le nostre idee si somigliano, ma in bianconero è un ombrellone. Sapevo che sarebbe stato criticato”.

Capello ha poi concluso il suo intervento: “Vi svelo perché Allegri non ha scelto il Real Madrid. Il tecnico toscano non ha scelto di andare in Spagna perché all’estero è più difficile, perché bisogna mettersi in discussione. Negli altri altri campionati devi confrontarti con dei calciatori che hanno abitudini diverse”.