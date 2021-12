Serie A, classifica stravolta senza errori arbitrali: le nuove posizioni

E’ terminato il girone di’andata con l’Inter in vetta. ‘Virgilio Sport’ ha stilato una nuova classifica della Serie A senza errori arbitrali.

Con la conclusione del girone di andata è tempo di un primo bilancio per tutte le squadre di Serie A. Dopo un inizio non al top, l‘Inter è riuscita a prendersi la vetta della classifica. Mentre Milan e Napoli hanno fatto un percorso opposto rispetto ai nerazzurri, ovvero un inizio perfetto e un periodo di flessione nelle ultime settimane.

In questa prima parte del campionato ci sono tante polemiche arbitrali, soprattutto per l’utilizzo del VAR. La critica più comune ai direttori di gara è basata sul fatto che non c’è stata una gestione del VAR univoca. Con il termine del girone di andata, ‘Virgilio Sport’ ha stilato una classifica senza errori arbitrali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Milan e Juventus le più avvantaggiate

Per errori arbitrali si intende quelli decisivi che possono determinare il risultato finale della partita. Quello che risalta subito all’occhio è che Juvuntus e Milan, tra i top club, sono state quelle più ‘avvantaggiate’ dagli errori dei direttori di gara, ottenendo due punti in più. La Roma, invece, è quella più penalizzata, visto che ha perso tre punti per colpa delle sviste arbitrali.

LEGGI ANCHE >>> Conte e il ritorno in Serie A: l’annuncio che spiazza i tifosi

Da sottolineare anche i due punti in meno ottenuti dall’Atalanta. Se si considera la lotta salvezza, il Venezia è la squadra che ha tratto più giovamento dalle decisioni errate dei direttori di gara. Infatti, la squadra di Zanetti avrebbe quattro punti in meno senza le sviste degli arbitri.

La classifica della Serie A senza errori arbitrali

Inter 46, Atalanta 40, Milan 40, Napoli 39, Roma 35, Fiorentina 32, Juventus 32, Lazio 31, Bologna 29, Torino 26, Empoli 25, Sassuolo 24, Verona 24, Samdoria 20, Udinese 19*, Genoa 14, Spezia 14, Venezia 13, Cagliari 10, Salernitana 6*.

*=una gara in meno

Classifica reale della Serie A

Inter 46, Milan 42 (+2), Napoli 39, Atalanta 38 (+2), Juventus 34 (+2), Roma 32 (-3), Fiorentinta 32, Lazio 31, Bologna 27 (-2), Empoli 27 (+2), Torino 25 (-1), Sassuolo 24, Verona 24, Sampdoria 20, Udinese 20 (+1)*, Venezia 17 (+4), Spezia 16 (+2), Genoa 11 (-3), Cagliari 10, Salernitana 8 (+2)*.

*=una gara in meno