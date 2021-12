“Giampaolo ha detto no…”: incredibile in Serie A, snobbata la panchina

Niente Spezia per Giampaolo, che ha rifiutato la panchina bianconera. Probabile la permanenza di Thiago Motta, nonostante il clima teso.

Thiago Motta è destinato a restare sulla panchina dello Spezia. Ma non per meriti propri o per la vittoria ottenuta ai danni del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta. Il motivo è da ricercare nel fatto che Marco Giampolo, contattato dal club bianconero, ha deciso di rifiutare la proposta ricevuta. A confermarlo è stato ‘Sky Sport’ secondo cui, nella giornata odierna, è andato in scena un summit tra le parti.

Giampaolo ha rifiutato la proposta dello Spezia

Da un lato il direttore sportivo Riccardo Pecini, dall’altro il tecnico ex Torino e Milan il quale ha ascoltato l’offerta salvo poi declinarla. Il mancato accordo, quindi, dovrebbe garantire a Thiago Motta la permanenza nella città ligure tuttavia resta teso il clima tra lui e la dirigenza, che lo accusa di aver instaurato uno scarso feeling con molti dei componenti della squadra. A far discutere, in particolare, è stata la scelta di accantonare da ormai qualche partita alcuni dei giovani talenti su cui lo Spezia aveva deciso di puntare.

L’elenco, ad esempio, comprende i nomi di Janice Antiste (un gol in 10 presenze in campionato, l’ultima datata 28 novembre) e di Eddie Salcedo (9 apparizioni complessive). Complicato, inoltre, il rapporto con M’Bala Nzola e Daniele Verde. Salvo ulteriori sorprese, sarà sempre Thiago Motta a guidare lo Spezia quartultimo in classifica nella prossima partita in programma il 6 gennaio contro il Verona.