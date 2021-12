“Un’occasione…”: futuro Acerbi, Schira non ha dubbi su Milan e Napoli

Calciomercato Lazio, quale futuro per Francesco Acerbi? Tra Milan e Napoli, lo scenario di Nicolò Schira a SerieANewsTV

Le vie del calciomercato sono infinite. Soprattutto quando un calciatore rischia la rottura con la propria squadra, nel bel mezzo del campionato. È il caso di Francesco Acerbi, ormai ai ferri corti con l’ambiente della Lazio e possibile protagonista (del tutto inatteso) della prossima sessione di gennaio.

“Poche settimane fa, ha anche rinnovato il suo accordo con i biancocelesti sino al 2025”, spiega Nicolò Schira (esperto di mercato) ai microfoni di SerieANewsTV, facendo riferimento al futuro contrattuale di Acerbi: “Resta uno dei migliori difensori di Italia ed è chiaro che questa situazione può creare degli scompensi”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “L’allenatore e il capitano sono positivi”: Serie A, batosta per il club

“Acerbi? Se fossi Milan o Napoli ci penserei…”: calciomercato, lo scenario di Nicolò Schira

Di qui, Nicolò Schira azzarda lo scenario: “È una situazione che può generare degli scompensi tali, che io se fossi Milan o Napoli ci penserei. Entrambe cercano un centrale e starei molto attento ad un profilo come lui. Ace lo conosco dai tempi del Pavia, è un tipo molto particolare, che queste cose se le lega al dito. C’è il rischio che, se la situazione non viene sistemata entro l’epifania, si possa incancrenire”.

D’altronde, Schira non ha dubbi: “Acerbi è una delle certezze della Lazio, soprattutto se consideriamo gli altri elementi nella difesa di Maurizio Sarri. È una situazione che, se non l’aggiusti, può trasformarsi in un’occasione per le altre a gennaio. Lui è già stato al Milan, non andò benissimo. Adesso è maturato molto. E poi c’è il Napoli che cerca un difensore mancino, e un usato sicuro come Acerbi va tenuto d’occhio”.