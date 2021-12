“L’allenatore e il capitano sono positivi”: Serie A, batosta per il club

Altri due casi in Serie A di positività al Covid-19. Il Genoa ha comunicato che sia Shevchenko che Criscito hanno contratto il virus.

Il campionato è fermo a causa della sosta natalizia. Negli altri anni in queste settimane si parlava solo del calciomercato di gennaio, ma in tempi di Covid a far notizia sono i tantissimi casi di positività che si stanno riscontrando in queste ore tra i calciatori della varie squadre di Serie A.

Solo oggi tre team hanno comunicato di aver nuovi casi di positività. Dopo quella di Fabian Ruiz dell’altro ieri, in giornata tra le fila del Napoli è stata ufficializzata anche quella di Lozano. La Salernitana, nel tardo pomeriggio, ha annunciato che altri due suoi giocatori hanno contratto il virus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, il Genoa ha ufficializzato la positività al Covid di Shevchenko e Criscito

Il Genoa, da pochi minuti, ha comunicato la positività al Covid-19 sia di Criscito che di Shevchenko. Ecco la nota della società ligure: “L’allenatore della squadra Shevchenko ed il capitano Criscito sono risultati positivi al Coronavirus dopo aver effettuato un test molecolare”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, che mazzata: mercato a rischio per molti club, l’annuncio

Il comunicato del team rossobù poi continua: “Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi. Il club ha subito informato le Autorità Sanitarie competenti. Si stanno applicando tutte le procedure previste dalle normative vigenti in questo momento per contrastare la pandemia”.