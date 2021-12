“Non solo Insigne…” Toronto scatenato, altro big della Serie A

Dopo la grande offerta per Insigne il Toronto guarda ancora in Serie A ed avrebbe messo nel mirino anche il ‘Gallo’ Andrea Belotti.

Nelle ultime ore si è parlato molto della grande offerta del Toronto, club canadese della MLS, per il capitano del Napoli e numero dieci della Nazionale Lorenzo Insigne. Come riporta Sky Sport i nord americani hanno offerto oltre 10 milioni annui per l’azzurro, che, starebbe seriamente pensando all’offerta ricevuta.

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha rivelato l’interesse dei canadesi per un altro giocatore della Serie A in scadenza, il centravanti del Torino ed anche dell’Italia Andrea Belotti. Ormai quasi sicuro dell’addio a fine anno per Belotti suonano cosi le sirene della ‘Major League Soccer’.

Secondo l’insider di MLS oltre ad #Insigne con la proposta shock anticipata nei giorni scorsi, il #Toronto ha messo nel mirino anche un altro svincolato eccellente del nostro campionato: il Gallo #Belotti. @tvdellosport https://t.co/xgi6QiQzjU — Gianluigi Longari (@Glongari) December 28, 2021

Non solo Insigne, Toronto davvero scatenato

Il club canadese è a caccia di giocatori che possano seguire le orme di Sebastian Giovinco, giocatore diventato autentico beniamino dei tifosi durante la sua esperienza in Canada. Ora addirittura il club pensa di riproporre una coppia di attaccanti di nazionalità italiana. Attualmente Belotti è fermo per infortunio ed a meno di eventuali sorprese dovrebbe tornare direttamente nel mese di Febbraio.

Se per Insigne le trattative sembrano essere davvero a buon punto la situazione è diversa per il centravanti granata che sogna l’esperienza in un top club e che negli ultimi mesi è stato accostato a club come Fiorentina e Milan.