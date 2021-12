“Uomini finti…”: Nainggolan senza filtri, che bordata all’ex Roma

Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘TeleRadioStereo’, dove ha criticato duramente Monchi.

La Roma ha pareggiato in casa 1-1 contro la Sampdoria di D’Aversa prima della sosta natalizia. I giallorossi adesso hanno sei punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini. Alla ripresa la squadra di Mourinho è attesa dal big match in trasferta contro il Milan.

Dopo il cambio di proprietà tra Pallotta ed i Friedkin, in casa capitolina ci sono stati tanti cambiamenti. Tra i protagonisti della Roma di Pallotta bisogna annoverare sicuramente Radja Nainggolan. Il belga è stato intervistato da ‘TeleRadioStereo’, dove ha parlato della sua esperienza con il team capitolino: “Monchi all’inizio sembrava che mi volesse bene, ma poi si è comportato male con me”.

Nainggolan su Monchi: “Ha voluto vendere tutti i calciatori comprati da Sabatini”

Il centrocampista prosegue su Monchi: “Uomini finti non li saluto volentieri. Penso che abbia voluto vendere tutti i calciatori comprati da Sabatini. Questo è stato il mio più grande rammarico. Ho fatto bene ad andar via, anche se molto a malincuore, considerando come sono fatto”.

Nainggolan ha poi concluso il suo intervento: “Che rapporto ho avuto con i tifosi della Roma? Sono stati i momenti più belli della mia esperienza come giocatore della squadra capitolina. Il romano è uguale a me: libero e che dice ciò che pensa in maniera schietta. Per me andava tutto alla grande. Mi sono lasciato bene”.