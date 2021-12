Bruttissime notizie per il Chelsea: Tuchel sarà costretto a perdere il big fino al termine della stagione, tornerà nel 2022-2023

A sei punti dal primo posto in Premier League e chiamato ad un cammino difficile in Champions League, continuano a non arrivare buone notizie per il Chelsea di Tuchel. I Blues sono alle prese con una piccola ripresa (almeno dal punto di vista dei risultati), ma la buona sorte sembra aver voltate le spalle alla formazione di Sua Maestà.

Dopo gli infortuni di altri big (tra cui quello di Lukaku), Tuchel dovrà fare a meno di un altro tassello importante della propria rosa: Ben Chilwell. Infortunatosi nella gara di Champions contro la Juventus, il terzino inglese ha riportato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. E adesso sarà costretto a restare fermo per almeno 5-6 mesi.

Chelsea, Tuchel perde Chilwell fino al termine della stagione: il possibile sostituto è un ex Roma

Brutte notizie, dunque, per il Chelsea: in uno dei momenti più delicati della stagione, i tempi di recupero di Ben Chilwell si allungano sino al termine della regular-season. Un infortunio che complica i piani di Tuchel, costretto adesso ad intervenire sul mercato per rimpiazzare (numericamente e tecnicamente) l’assenza del terzino britannico.

Secondo i media inglesi, tra i possibili candidati ci sarebbe l’ex Roma Lucas Digne. Sbarcato ormai all’Everton da diversi anni, il francese è un profilo che ben conosce la Premier League e potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto. Soprattutto se si considerano i ferri corti tra Digne ed il tecnico dei Toffees, Rafa Benitez.