“Ho parlato più con lui che con la famiglia”: Inter, retroscena sul neo acquisto

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla GazzettaTV, dove si è soffermato anche su Calhanoglu.

Il 2021 nel nostro campionato è stato decisamente l’anno dell’Inter. Il team meneghino è riuscito a vincere l’anno scorso lo Scudetto con Conte ed ha concluso il girone di andata della nuova stagione, con la guida di Simone Inzaghi, in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio sul Milan secondo.

Dopo la scombussolata estate, Inzaghi è stato bravissimo a mantere la barra dritta della sua squadra. Il tecnico piacentino, in un’intervista rilasciata a ‘Gazzetta.it’, ha parlato di alcuni suoi giocatori: “Barella diventerà una grandissima bandiera dell’Inter. Dimarco? E’ stata una grandissima scoperta. Dumfries è stato aiutato molto da de Vrij“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Simone Inzaghi su Calhanoglu: “Ho parlato più con lui che con la mia famiglia”

Simone inzaghi ha svelato anche un retroscena sull’arrivo all‘Inter di Calhanoglu: “Abbiamo incominciato a seguirlo dopo il fattaccio di Eriksen. Mi ricordo che ero in vacanza a Ponza ed ho parlato più con lui che con la mia famiglia. In quel momento era il giocatore ideale per come vedo il calcio”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, scelta drastica in arrivo: Inzaghi è rassegnato

L’allenatoer dell’Inter ha poi concluso il suo intervento: “Perisic ha disputato un girone di andata straordinario, è quello che mi ha colpito di più. Lautaro? E’ completo. Si arrabbia quando viene sostituito, ma tutto questo è normale. Dzeko? Ho fatto subito il suo nome quando è stato ceduto Lukaku”.