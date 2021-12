Inter, scelta drastica in arrivo: Inzaghi è rassegnato

L’Inter a gennaio intende liberarsi di alcuni esuberi: tra questi potrebbe finire anche Aleksandar Kolarov, che medita addirittura il ritiro.

36 anni compiuti lo scorso 10 novembre, una carriera alle spalle che lo ha visto indossare le maglie di club prestigiosi come Lazio, Manchester City, Roma e Inter, Aleksandar Kolarov potrebbe presto appendere gli scarpini al chiodo.

Questo almeno è quello che riporta “Il Corriere dello Sport” in edicola oggi, che sottolinea come il terzino serbo sia stato utilizzato con il contagocce dall’ex compagno alla Lazio Simone Inzaghi. 44 minuti totali in campo, 4 presenze a risultato già acquisito, una scelta che poteva sembrare utile per riprendere confidenza con il campo dopo la delicata operazione alla schiena dello scorso maggio.

Invece un nuovo infortunio ha complicato la corsa di Kolarov a una maglia da titolare, già difficile considerando le 36 primavere e un fisico che non offre più le garanzie di un tempo. Inzaghi si sarebbe già rassegnato a perdere un leader dello spogliatoio, che medita il ritiro già a gennaio.

Inter, Kolarov verso il ritiro già a gennaio

Non si tratterebbe di una decisione definitiva, ma quasi. Kolarov infatti da una parte vorrebbe restare in quello che è sempre stato il suo mondo e farlo da protagonista. Dall’altra, però, si rende conto di non essere più lo stesso e che difficilmente troverà un club a gennaio dove giocare con maggiore continuità.

Per questo motivo l’opzione legata al possibile ritiro prende sempre più quota nella testa del serbo. Potrebbe arrivare anche a gennaio, dopo un anno e mezzo in nerazzurro decisamente da dimenticare. Le sole 4 presenze in questa prima parte di stagione si sommano infatti alle 11 di quella passata, dove quasi immediatamente Kolarov si era ritrovato tra le seconde linee.