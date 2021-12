Aguero ha già cambiato lavoro: il nuovo investimento in Argentina

Dopo aver detto ufficialmente addio al calcio l’ex stella argentina Sergio Aguero è ora lanciato nel mondo dei videogames.

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore la storia dell’infermiera diventata virale grazie all’ex giocatore argentino Sergio Aguero. Il Kun ha da sempre un grande appassionato di Twitch ed in particolare dei videogames ed in queste ore ha annunciato la scelta di questa nuova avventura.

L’ex stella di Barcellona e Manchester City ha presentato oggi il KLUB, la sede del suo nuovo centro di gaming situato nel quartiere Palermo, nella città argentina di Buenos Aires. Sergio Aguero è il CEO dell’azienda ed ha presentato questo evento insieme ad alcuni giocatori di E-Sports e Rocket League.

Aguero presenta il suo nuovo investimento

Nel corso della diretta su Twitch Aguero ha presentato il KLUB come la sede della Kru, sua nuova agenzia dedicata agli E-Sports ed in generale al mondo del gaming. Una superficie da 736 metri quadri ed uno spazio dove ben cinque squadre di gaming possono giocare ed allenarsi per i propri obiettivi. Aguero ha spiegato nel corso della sua diretta su Twitch le caratteristiche di questo nuovo centro:

“Ci sono voluti mesi ma finalmente sono felice di condividere questa casa con tutti coloro che seguono questo progetto. Ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da aggiustare, bisogna accordare qualcosa con i nostri sponsor ma presto potremmo godere tutti di questa nostra nuova casa”.