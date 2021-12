Dopo Donnarumma, il PSG può rubare un altro giocatore alla Juve

Dopo il duello per Donnarumma, il PSG e la Juventus si stanno sfidando per prendere a zero Kessie dal Milan.

La Juventus, nonostante l’assenza di gioco, pian piano è riuscita ad accorciare sulla zona Champions League, riuscendo a portarsi a quattro punti di distanza dall’Atalanta quarta in classifica. I bianconeri alla ripresa del campionato avranno subito il big match contro il Napoli di Spalletti all’Allianz Stadium.

Quello contro gli azzurri è solo il primo di una lunga serie di scontri diretti che la squadra di Allegri dovrà affrontare nei primi due mesi del 2022. La qualificazione alla massima competizione europea da parte dei bianconeri dipende tutto dal risultato di queste gare. I tifosi si aspettano qualche rinforzo per affrontare al meglio queste importanti sfide.

Juve, bisogna superare la concorrenza del PSG per Kessie

La società piemontese ha ribadito che in questo mercato di gennaio non ci saranno nuovi acquisti, ma stanno continuando a girare dei nomi, anche per giugno, in orbita juventina sia in attacco che a centrocampo. Per la mediana il sogno è Pogba, come riporta ‘La Repubblica’, ma la trattativa per riportare il francese a Torino è molto complicata.

Secondo il quotidiano, la ‘Vecchia Signora’, in caso di mancato accordo per Pogba, è pronta all’assalto per Kessie. Il centrocampista difficilmentete prolungherà il contratto, scadenza giugno 2022, con il Milan. La Juve potrebbe prendere il calciatore a zero, ma su di lui c’è il forte interesse del PSG, che ha già rubato ai bianconeri Donnarumma la scorsa estate.