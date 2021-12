Il piano della Lazio per ritrovare Immobile dopo la sosta

Quando torna Ciro Immobile? La Lazio ha previsto un piano tamponi per ritrovarlo a Formello già giovedì alla ripresa degli allenamenti.

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara al girone di ritorno. I biancocelesti, in vista del ritorno in campo a gennaio, devono fare i conti con il Covid-19 così come tutte le altre squadre del campionato di Serie A. L’obiettivo primario del tecnico ex Napoli e Juventus è recuperare il prima possibile Ciro Immobile, alle prese con il Coronavirus dopo essere risultato positivo nei giorni scorsi. Per questo motivo il club sta studiando una vera e propria strategia per riaverlo a disposizione il prima possibile.

Lazio, tamponi no stop per Immobile

Ciro Immobile serve alla Lazio. L’attaccante campano è ancora fuori dai giochi dopo il contagio da Covid-19. Il club è al lavoro per studiare un piano per recuperare il centravanti il prima possibile. Per questo motivo, come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la Lazio ha previsto un piano di tamponi no stop per Immobile.

Altri test, come riferisce il quotidiano, sono previsti nel giro delle prossime quarantotto ore per l’attaccante della Nazionale italiana. Il motivo? Sperare nella sua negatività il prima possibile e ritrovarlo a Formello giovedì, data della ripresa degli allenamenti.