Serie A, il Covid inguaia il club: i positivi adesso sono sei

La Salernitana nel pomeriggio ha comunicato la positività al Covid di altri due calciatori della propria rosa.

Il calcio, così come tutto il mondo, sta affrontando la quarta ondata di Coronavirus. In tutto il continente europeo sta dilagando la variante Omicron. Se in Germania e in Olanda, si è deciso di far giocare di nuovo le partite a porte in chiuse, in Inghilterra molte gare sono state rinviate a causa delle tante positività riscontrate tra i calciatori.

In Italia, nonostante le nuove restrizioni da parte del Governo, ancora non si parla di ridurre la capienza degli stadi, ma ogni giorno ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 tra i calciatori. Solo il Napoli ha dovuto ufficializzare due nuovi casi in due giorni, ovvero quelli di Fabian Ruiz e Lozano.

Salernitana, altri due calciatori risultati positivi al Covid

Le squadre campane non se la stanno passando alla grande, visto il focolaio scoppiato nella Salernitana nei giorni scorsi. I granata non hanno neanche disputato l’ultima gara del 2021 contro l‘Udinese a causa dello stop dell’ASL di Salerno. In casa granata bisogna registrare due nuovi casi di positività al Covid-19.

A comunicare questo nuovo contagio nel gruppo squadra è stata la stessa Salernitana: “A seguito di ulteriori controlli, altri due giocatori sono risultati positivi al Coronavirus. Sono sei i calciatori della prima squadra risultati positivi al Covid-19″. Il campionato riprenderà il 6 gennaio, ma in molti temano che qualche partita possa essere rinviata.