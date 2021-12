Roma, ansia Pellegrini: la decisione del capitano ha spiazzato tutti

In attesa del rientro dopo l’infortunio, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha preso una decisione che ha sorpreso tutti.

La Roma si prepara al ritorno in campo. La squadra di Mourinho ha attraversato un avvio di stagione complesso, fatto di tanti alti e bassi e di una ricerca costante di continuità. I giallorossi ad oggi sono alle porte della zona europea, ma la classifica andrà mossa in maniera decisa soprattutto se si vuole avvicinare un piazzamento Champions. Anche gli infortuni, va detto, hanno messo sotto pressione l’organico.

Uno, in particolare, sta tenendo ancora in ansia tutto l’ambiente giallorosso. Lorenzo Pellegrini è uno dei pupilli di Mourinho, di fatto uno dei giocatori sul quale l’allenatore portoghese pone maggiormente la sua fiducia. E proprio per questo la sua assenza pesa tanto nelle economie della squadra capitolina.

Roma, Pellegrini si taglia le ferie: in campo da oggi

Da capitano, lo stesso giocatore sente assolutamente la necessità di accorciare i tempi e tornare in campo il prima possibile per aiutare la sua squadra. Un mese fa l’ultima partita giocata con la Roma, il 28 novembre contro il Torino (vittoria per 1-0). Ma Pellegrini ha preso una decisione importante proprio per riavvicinare il suo ritorno in campo.

Come raccontato dai media vicini alla squadra giallorossa, il capitano ha ben pensato di tagliarsi le ferie. Sarebbe dovuto rientrare come tutti il 2 gennaio, ed invece Pellegrini sarà già oggi in campo a Trigoria per accelerare i tempi. La speranza, insomma, è quella di rivedere il giocatore classe ’96 in campo già contro il Milan il 6 gennaio. In questi giorni svolgerà un lavoro personalizzato, per lasciarsi alle spalle il prima possibile la lesione al quadricipite sinistro.