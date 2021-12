“Contratto da 10 milioni all’anno”: Napoli, offerta monstre e addio in vista

Probabile futuro nella Major League Soccer americana per una stella del Napoli che dovrebbe salutare la Serie A a fine stagione.

Sulla falsariga di quanto avvenuto qualche anno fa con Sebastian Giovinco, pagato a peso d’oro e diventato in breve tempo il Re calcistico della città, Toronto guarda nuovamente all’Italia in cerca della sua nuova stella. Il club canadese, che milita nella Major League Soccer statunitense, avrebbe anzi già individuato il campione pronto ad infiammare il pubblico nei prossimi anni.

Si tratta di Lorenzo Insigne, stella e capitano del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022 e da tempo in rotta con il presidente Aurelio De Laurentiis. Giocatore e presidente non sono ancora riusciti a trovare un accordo per prolungare il rapporto, e consapevoli di questa situazione sono stati numerosi i club che si sono interessati pronti a inserirsi.

Tra questi, in Italia, il più accreditato sembrava l’Inter. E non erano pochi quelli che già si erano immaginati Insigne in nerazzurro. Comunque in Serie A o in un campionato top, anche per restare nel giro della Nazionale. Invece l’ultima offerta del Toronto FC sembra destinata a cambiare le carte in tavola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Insigne, a giugno l’addio: Toronto nel futuro

Il club canadese sarebbe infatti pronto a offrire a Lorenzo Insigne 9,5 milioni di euro a stagione per 5 anni, come riporta il quotidiano Roma di Napoli. Un’offerta monstre, a cui chiaramente moltissimi calciatori faticherebbero a dire di no.

LEGGI ANCHE>>>Aguero ha già cambiato lavoro: il nuovo investimento in Argentina

Sempre secondo il giornale, Insigne ci starebbe pensando ma sembrerebbe sempre più deciso ad accettare. Voce confermata anche dagli USA, dove parlano di “affare fatto al 95%”. Il trasferimento diventerebbe effettivo da giugno, cioè dal momento della conclusione dell’accordo tra il Napoli e il giocatore.