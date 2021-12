Cagliari, Mourinho aiuta Mazzarri: doppio colpo dalla Roma

Dopo il deludente inizio stagione, il Cagliari corre ai ripari sul mercato: piacciono Diawara e Calafiori della Roma.

Il Cagliari dovrà attivarsi in sede di calciomercato per invertire la tendenza del girone d’andata di Serie A. Inizio deludente e amaro per gli uomini di Walter Mazzarri, i quali sono penultimi in classifica con soli 10 punti in 19 giornate. Un incubo vero e proprio dopo le ultime stagioni fatte di interessanti momenti e ambiziose prospettive. Il ds Capozucca è già a lavoro e si profila un doppio affare con la Roma dei Friedkin.

Cagliari, asse con la Roma per Diawara e Calafiori

Secondo le informazioni riferite da ‘La Nuova Sardegna’, Stefano Capozucca sarebbe a lavoro con la Roma per mettere a disposizione dell’allenatore un laterale sinistro e un regista di centrocampo. I nomi in auge sono quelli di Riccardo Calafiori e Amadou Diawara. Il terzino ha trovato poco spazio in giallorosso e la società sarebbe interessata a mandarlo in prestito per fargli avere la continuità necessaria. Per tale ragione l’opzione Cagliari potrebbe essere allettante e si potrebbe lavorare al prestito secco fino a giugno. A gestire la trattativa ci sarà anche Mino Raiola, agente di Calafiori. Nel caso di Diawara, invece, si è appena all’inizio ma il centrocampista è chiaramente in uscita dalla Roma e al momento sul bianco c’è proprio l’opzione rossoblu.

Nel frattempo, il Cagliari è tra le squadre concretamente più attive sul fronte del calciomercato. Il club sardo sta per concludere l’acquisto di Matteo Lovato dell’Atalanta. Il difensore è già giunto in città ed è in procinto di svolgere le visite mediche. A inizio gennaio dovrebbe poi essere ufficializzato. Baselli e Goldaniga sono poi gli altri due affari in dirittura d’arrivo, salvo novità clamorose delle prossime movimentate ore.