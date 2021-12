Mondiali, Balotelli può cambiare squadra: l’annuncio del presidente

Balotelli lascia la Turchia? Parla il presidente dell’Adana Demirspor

Nonostante abbia firmato un triennale con i turchi, Balotelli può interrompere anzitempo il suo soggiorno in terra straniera nel club neopromosso. La motivazione non è legato al temperamento, bensì al calciomercato. Pare, infatti, che l’italiano sia riuscito nel suo intento di mettersi in mostra per ricominciare con un club più ambizioso e infatti il Galatasaray, gigante di Istanbul, sarebbe interessato al suo tesseramento.

A confermare le indiscrezioni in circolazione è stato Murat Sancak, presidente dell’Adana Demirspor, il quale è intervenuto a ‘Beyaz TV’. Difatti il patron non vorrebbe favorire l’addio di Balotelli, tuttavia qualora esista un’offerta economica e sia all’altezza delle necessità e delle aspettative del club, se ne potrebbe parlare: “Mario può andare via solo se lo decido io, dando il via libera. Se hanno i soldi, possiamo incontrarci per Mario Balotelli. Se ci sono 10 milioni di euro sul piatto, possiamo pensarci. Al momento però non abbiamo ricevuto nessuna offerta”. La richiesta al rialzo appare come una provocazione, ma il futuro è imprevedibile, poiché, se la volontà di Balotelli fosse quella di andar via, potrebbe indubbiamente generare le condizioni per spingere l’Adana alla cessione del suo cartellino.