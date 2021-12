“La decisione…”: rinnovo Dybala, l’ex compagno non ha dubbi sulla Juve

L’ex bianconero non ha dubbi: la Juve pensa già da tempo al rinnovo di Dybala, a cui ha affidato anche il numero dieci e la fascia da capitano

L’ex portiere bianconero Stefano Sorrentino, intervistato da ‘Gazzetta.it’, non ha poi molti dubbi su quella che sembra essere nell’ultimo periodo una delle questioni oggetto di discussione nell’ambiente Juve. L’agente di Paulo Dybala, ormai da diverso tempo, è in contatto con la dirigenza bianconera per discutere del rinnovo. Il contratto dell’argentino scadrà infatti il 30 giugno 2022 e il club non vorrebbe privarsi di lui, così come non vorrebbe perderlo a parametro zero. Sorrentino, allora, ha voluto dire la sua opinione proprio su questa questione.

Juve, questione rinnovo di Dybala: Sorrentino non ha dubbi sulla posizione dell’argentino

Stefano Sorrentino, ex portiere della Juventus, ha così parlato ai microfoni di ‘Gazzetta.it’, della questione rinnovo di contratto di Paulo Dybala che si sta protraendo ancora nel corso di queste settimane: “Sì, lo merita. Ma in ogni caso non sarebbe una decisione che la Juventus ha preso adesso. La dieci in un club del genere si dà solo ad un certo tipo di calciatori, come Platini e Del Piero prima di lui. Per non parlare della fascia quando è capitano”.

Sorrentino, poi, ha proseguito nel suo ragionamento affermando: “Di lui mi ha sempre colpito la profonda intelligenza e i valori umani. È un ragazzo perbene, serio, attaccato alla famiglia. Durante la stagione in Serie B rinunciò alle vacanze per curarsi bene da un infortunio, un atteggiamento che continua ad avere oggi. Il campione comincia fuori dal campo, ben prima di mettere la palla all’incrocio. È stato bravo a maturare nel carattere. D’altronde, non sarebbe mai arrivato a certi traguardi”.