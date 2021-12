“Scudetto? Tutti dicono Inter ma…”: l’annuncio del dirigente provoca i tifosi

Si inizia a entrare nel clima della lotta scudetto e circolano già le prime ipotesi: c’è infatti chi vede favorito il Milan sull’Inter

Mancano ancora circa cinque mesi alla conclusione della Serie A per la stagione 2021/2022. Solo a maggio si comprenderà effettivamente quale squadra sarà incoronata quest’anno con il titolo di Campione d’Italia. Già da ora, però, iniziano a circolare le prime ipotesi in merito a chi potrebbe ottenere a fine stagione lo scudetto. In lotta al vertice, al momento, ci sono Inter, Milan, Napoli e Atalanta ma nel calcio, si sa, tutto può succedere. Il dirigente della Cremonese, Ariedo Braida, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato il proprio pronostico.

Serie A, Braida non ha dubbi sulla lotta scudetto: “Tutti dicono Inter, io dico Milan”

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese e con un passato anche nella dirigenza rossonera, intervistato a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dichiarato chi secondo lui potrebbe vincere la sfida per lo scudetto se la corsa dovesse continuare a coinvolgere Inter e Milan ai primi due posti della classifica: “Da quello che vedo, Maldini e il suo staff stanno lavorando molto bene. Nonostante le difficoltà che hanno, è un lavoro ottimo. Il Milan in questo momento è secondo, ma penso che senza le coppe vincerà il campionato. Tutti dicono Inter, io dico Milan. Ha vissuto alti e bassi ultimamente ma ripartirà”.

“Kessie via a giugno? In passato – ha proseguito Braida – a un giocatore di cui non farò il nome, dissi queste parole: ‘Ricordati che qui sei un campione e amato dal tuo popolo. Altrove, ricomincerai da zero’. Sarebbe così anche per Kessie, io spero che resti. Fossi in lui rimarrei. Pioli? Un allenatore equilibrato, che non va mai sopra le righe. Da quanto vedo ha ben salda in mano la situazione, gestisce tutto con intelligenza. È attento a tutti i particolari, gli do un voto estremamente positivo”.