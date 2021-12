“La Juve parla con lui tutti i giorni”: colpo in attacco a sorpresa

La Juve continua la ricerca di un attaccante da regalare ad Allegri. Dopo Vlahovic e Icardi spunta il nome di Lacazette.

Continua la ricerca da parte della Juve di un attaccante in grado di garantire una buona mole di gol. Le prestazioni di Morata e Kean non sono infatti da tempo ritenute sufficienti, con la dirigenza bianconera che da diversi mesi sonda il terreno alla ricerca di una punta da affiancare a Dybala.

Il nome forte è sempre quello di Vlahovic, ma pesa molto il fattore Fiorentina con i Viola che sarebbero felici di non cederlo alla Juve. Altro nome ‘caldo’ quello di Icardi in uscita dal PSG. Nelle ultime ore però è spuntata anche una terza ipotesi: Lacazette dell’Arsenal.

A rivelarlo è il giornalista Gianni Balzarini che sul suo canale YouTube, facendo un punto del mercato in entrata, ha lanciato questo nome ‘nuovo’. “La Juve sta parlando con Lacazette.” ha dichiarato. “Il fatto che sia in scadenza con l’Arsenal aiuta molto.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Lacazette, tanti motivi per cui si può fare

“Alla Juve sono in contatto con il suo agente ormai quotidianamente.” ha rivelato Balzarini. “Non so i dettagli, ma so che stanno parlando. Lacazette sarebbe ad oggi un buon colpo, anche perché c’è il discorso scadenza.”

LEGGI ANCHE >>> “Deve andar via…”: attenzione Napoli, arriva l’accusa in diretta

Balzarini poi torna su Icardi, spegnendo un po’ i sogni dei tifosi bianconeri. Un’operazione difficile per una serie di motivi, uno su tutti la formula. “Icardi resta il mio preferito, ma è un’operazione complicata. Il PSG non opera con le formule del prestito secco. Loro vorrebbero almeno l’obbligo di riscatto.”