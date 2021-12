“Non hanno rispettato i…”: Coppa d’Africa, Ranieri attacca la Nigeria

Ancora problemi legati alla convocazione dei giocatori in Coppa d’Africa: ora il Watford potrebbe non far partire Dennis

Emmanuel Dennis, attaccante del Watford, ora rischierebbe di non partire per la Coppa d’Africa con la Nigeria. Convocazione per cui, tra l’altro, aveva mostrato tutto il suo entusiasmo sul proprio profilo ‘Twitter’: “Orgoglioso di ricevere una chiamata per rappresentare il mio paese”. A parlare di questa possibilità è stato il suo stesso allenatore in Premier League, ovvero Claudio Ranieri. Dopo la partita giocata contro il West Ham dal Watford, e persa per 4-1, il tecnico italiano ha infatti fatto riferimento ai microfoni di ‘Sky Sport’ all’eventuale stop per Dennis. Il motivo è legato al ritardo sui tempi della convocazione da parte della nazionale nigeriana.

Coppa d’Africa, Ranieri contro la Nigeria: “Non hanno rispettato i termini”

Secondo Claudio Ranieri, attuale tecnico del Watford, quindi ci sarebbe la possibilità di non lasciar partire Emmanuel Dennis per la Coppa d’Africa. La convocazione della Nigeria sarebbe infatti arrivata, secondo il club di Premier e il suo allenatore, troppo tardi rispetto ai termini di tempo imposti. Ranieri ha perciò dichiarato a ‘Sky Sport’: “Non sono così sicuro che Dennis andrà via ora. L’e-mail non è arrivata al momento giusto. La nazionale ha un tempo per inviare un pre-call. Non hanno rispettato i termini, e adesso voglio vedere come si chiuderà questa faccenda”.

L’allenatore ha poi proseguito deciso sul suo punto di vista: “La mail è arrivata in ritardo. Hanno un momento in cui devono inviare una pre-chiamata; se non lo inviano, possiamo scegliere noi”. Il club di Premier League è attualmente in lotta nella zona retrocessione e perdere un attaccante come Dennis a gennaio potrebbe comportare in ogni caso problemi alla squadra.