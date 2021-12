Serie A, addio al calciatore: il club rescinde il contratto all’improvviso

Addio alla Serie A: l’Udinese, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione contrattuale con Lukas Teodorczyk

Lukas Teodorczyk da oggi non è più un giocatore dell’Udinese. A comunicarlo è stato proprio il club friulano tramite una nota ufficiale. L’attaccante era arrivato tra i bianconeri il 17 agosto del 2018 e aveva firmato con il club un contratto di ben quattro anni, che sarebbe perciò andato in scadenza il 30 giugno del 2022. Dopo aver trascorso praticamente quasi un anno in prestito al RSC Charleroi, oggi è arrivato il divorzio con l’Udinese. La carriera dell’attaccante proseguirà altrove. Una decisione arrivata all’improvviso, senza che nessuno se l’aspettasse.

Serie A, arriva l’annuncio ufficiale dell’Udinese: risoluzione del contratto per Teodorczyk

L’Udinese, quindi, ha deciso di comune accordo con il giocatore di rescindere il contratto. L’attaccante nato in Polonia non farà più parte del club bianconero, dove è approdato nel 2018. Un amore effettivamente mai sbocciato tra le parti che ha condotto oggi a una definitiva divisione. Così il club ha perciò comunicato in maniera ufficiale: “Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Lukasz Teodorczyk. Il Club augura al calciatore le migliori fortune professionali”

La società friulana quindi ha voluto salutare così un attaccante che probabilmente non ha inciso tanto quanto ci si sarebbe aspettati in Serie A. Per lui, infatti, tra le fila dell’Udinese in ben 30 presenze è arrivato 1 solo gol. Troppo poco per decidere di continuare insieme e, tutto sommato, anche per far sì che arrivasse al tavolo delle trattative dei bianconeri un’offerta di mercato.