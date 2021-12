Roma, triplo rinnovo per costruire il futuro: annuncio ufficiale

La Roma si muove già nel mercato: blindati tre giovani. Da gennaio via alle cessioni: Mayoral e Villar con le valigie in mano.

A gennaio proverà a regalare al tecnico José Mourinho rinforzi in tutti i reparti, così da potenziare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Intanto però la Roma ha provveduto a blindare tre suoi gioielli (già utilizzati dal tecnico portoghese in queste settimane), in modo tale da iniziare a programmare al meglio il proprio futuro: si tratta, in particolare, di Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski.

Roma, il mercato è già entrato nel vivo

I tre giocatori, si legge nel comunicato pubblicato nel portale ufficiale della società giallorossa, “hanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021. Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026”. Una buona notizia per Mourinho il quale però, nelle prossime settimane, attende nuovi colpi in entrata. Al tempo stesso, il club dirà addio anche ad alcuni dei giocatori ritenuti non più funzionali nel progetto.

Il primo, ad esempio, è Borja Mayoral inseguito con interesse dal Cagliari, dal Torino e della Fiorentina: il Real Madrid (proprietario del suo cartellino) sta valutando il da farsi e a breve annuncerà la nuova destinazione dello spagnolo. Occhio, inoltre, all’interesse mostrato dall’Inter nei confronti di Gonzalo Villar. A lasciare la Roma, ma soltanto in prestito secco in questo caso, potrebbe essere pure Felix Afena-Gyan nel mirino, come riportato dal ‘Messaggero’, del Sassuolo.