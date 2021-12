Ibrahimovic, che batosta: annuncio ufficiale inatteso

Dicembre complicato per Ibrahimovic, sconfitto nella corsa al Pallone d’Oro svedese: il premio è andato a Forsberg del Lipsia.

Fine 2021 da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic. Prima l’infortunio (l’ennesimo della stagione) che lo ha obbligato a saltare l’ultima partita del campionato prima della sosta natalizia. Poi, oggi, la notizia riguardante la mancata vittoria del Pallone d’Oro svedese. Il riconoscimento, andato proprio a lui lo scorso anno, stavolta è stato assegnato ad Emil Forsberg in virtù dei risultati da lui conseguiti.

𝗚𝘂𝗹𝗱𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 går till Emil Forsberg 👏🇸🇪 Stort grattis till Emil som vinner Guldbollen för första gången! pic.twitter.com/h38rG8UhLh — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) December 27, 2021

Ibrahimovic, altra batosta: niente Guldbollen

Il centrocampista del Lipsia, in particolare, ha concluso la precedente edizione della Bundesliga totalizzando 7 reti e 5 assist. Dopo aver disputato un buon europeo (4 centri), Forsberg anche in questi mesi ha continuato ad esprimersi ad alti livelli nonostante le difficoltà vissute dalla sua squadra tredicesima in campionato.

Per Forsberg si tratta del primo “Guldbollen” da mettere in bacheca. Ibrahimovic invece ne ha collezionati ben 4 in carriera, con il primo vinto nel 2005 quando vestiva ancora la maglia della Juventus. Una delusione da mettere suvvia alle spalle per lui: il Milan, infatti, è secondo e vuole vincere lo scudetto. Per centrare l’obiettivo avrà bisogno di un contributo importante da parte del proprio totem offensivo.