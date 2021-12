PSG e Milan continuano a fare affari: il difensore può arrivare il prestito

I buoni rapporti tra il Milan e il PSG possono favorire l’arrivo di Diallo in rossonero. D’altronde la società milanese cerca proprio un difensore centrale.

La prima parte di stagione per il Milan si è conclusa in modo esaltante. Il gruppo, infatti, segue l’Inter in classifica e lo fa da seconda, nonostante i pesanti e numerosi infortuni che hanno tenuto sulle corde per tutti questi mesi il gruppo guidato da Stefano Pioli. L’assenza più pesante, se si pensa al prosieguo della stagione, è quella del danese Kjaer, il quale si è fermato a inizio dicembre per la rottura del legamento crociato. Per tale ragione, la società milanese agirà sul mercato per rinforzarsi in difesa.

Milan, in difesa possibile arrivo di Diallo dal PSG

Secondo le informazioni riferite da ‘Le Parisien’, il Milan è in contatto con il PSG per Abdou Diallo. Per il 25enne senegalese naturalizzato francese i rossoneri vorrebbero arrivare al prestito con diritto di riscatto, approfittando degli ottimi rapporti che intercorrono con il club dello sceicco. Le alternative, infatti, sono decisamente più onerose. Spicca Sven Botman per il quale il Lille ha chiesto 30 milioni di euro e il Milan non è disposto a negoziare per gennaio con tali cifre. Un altro nome è quello di Issa Diop del West Ham, ma gli inglesi non cedono e l’hanno già chiarito.

Il dubbio sull’acquisto del giovane Diallo può riguardare il fatto che il giocatore quasi sicuramente non sarà disponibile fino alla metà di febbraio, poiché dovrebbe prendere parte alla Coppa d’Africa con il Senegal. Ciò può da un lato far virare altrove al Milan e dall’altro favorirlo nella trattativa col PSG.