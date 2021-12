“Danno fastidio…”: occhio Inter, la ‘confessione’ spiazza i tifosi

Inter, senti Stefan De Vrij: dall’Olanda, l’ex centrale della Lazio si sfoga e si racconta. Tra le critiche e gli obiettivi, la sua intervista

Se alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei centrali più importanti del nostro campionato, all’Inter sta dimostrando di essere uno dei centrali più importanti in Europa. Lo sa bene Simone Inzaghi, che su Stefan De Vrij ha sempre costruito le proprie difese. E adesso che lo ha ritrovato in nerazzurro le cose sono migliorate per entrambe le parti.

Anche perché l’avvio in nerazzurro (nel 2018) di De Vrij all’Inter non è stato dei più felici: “I primi mesi a Milano non sono stati facili – ammette l’olandese ai microfoni di ‘Algemeen Dagblad’ – Le critiche arrivavano e all’inizio è difficile non pensarci. L’importante è concentrarsi su quello che si fa con la squadra e l’allenatore”.

Inter, senti De Vrij: “Le critiche danno fastidio, ma è importante dimostrare chi sei”

Di qui, De Vrij continua: “Le critiche danno fastidio, è chiaro. L’unica cosa che puoi fare è dimostrare chi sei. E farlo sul campo, ogni giorno. A volte gli attacchi possono interessare la tua famiglia e per questo dico ai miei genitori di non leggere tutto. I social soprattutto, meglio non stare troppo tempi lì. Ci sono tanti haters”.

Infine il consiglio del centrale dell’Inter: “Bisogna imparare cosa ascoltare e cosa no. Quando sono stato come miglior difensore della Serie A, ho sentito che qualcosa era finalmente cambiato. E poi è arrivato anche lo Scudetto, che era il traguardo per cui tutta la squadra stava lavorando”.