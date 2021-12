Cessione Inter, annuncio netto di Zhang: parole spiazzanti

L’Inter ad un passo dall’acquisizione da parte del fondo saudita PIF? Il presidente Zhang fa chiarezza sull’indiscrezione.

Nelle ultime ore è rimbalzata la voce, nata da alcune indiscrezioni pubblicata dalla testata statunitense IBTimes, di un imminente cessione dell’Inter da parte del Gruppo Suning. La proprietà cinese, secondo queste voci, avrebbe trovato l’accordo con il fondo saudita PIF.

PIF, che recentemente è salita agli onori delle cronache per l’acquisto del Newcastle in Premier League, sarebbe stata disposta a sborsare ben un miliardo di euro. Voci che, inevitabilmente, sono rimbalzate su tutti i media, scatenando commenti anche in Italia.

A fare parziale chiarezza, gettando un po’ di acqua sul fuoco, ci ha però pensato la stessa Inter che tramite un comunicato, ripreso questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha messo le cose in chiaro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, le voci di un accordo con i sauditi sono “fake news”

“La società nerazzurra ha smentito con forza, bollando come ‘fake‘, dunque false, le notizie di un passaggio di mano del club”. si legge. “Nessun riscontro in merito: Zhang ha fatto sapere di non aver mai aperto alcuna trattativa di cessione con il fondo PIF“.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, Mbappé fa gioire Mancini: la confessione inaspettata

Insomma, dalla parti di Milano bollano la questione come una ‘fake news’. Resta da vedere se è davvero così o si tratta semplicemente del classico gioco di smentite prima dell’ufficialità. Di certo i sauditi, dopo essere entrati prepotentemente nel mondo del calcio europeo, non hanno mai escluso la possibilità di ulteriori investimenti nello sport del Vecchio Continente.