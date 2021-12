Mondiali, Mbappé fa gioire Mancini: la confessione inaspettata

Mbappé ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’attaccante del PSG ha parlato anche di Italia e di Mondiali.

Uno dei sicuri protagonisti del Mondiale che si disputerà in Qatar il prossimo inverno è Kylian Mbappé. Dopo lo sfortunato Europeo, con la Francia eliminata ai rigori dalla Svizzera, Mbappé è pronto a riscattarsi al prossimo Mondiale, avendo oltretutto l’onere di essere campione in carica.

Chi invece è ancora in dubbio per Qatar 2022 è l‘Italia, anche lei beffata dalla Svizzera nelle qualificazioni. Gli azzurri dovranno provare ad entrare dalla porta di servizio dei play-off. E proprio sulla presenza dell’Italia al prossimo Mondiale, Kylian Mbappé, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha speso due parole.

“Tra Italia e Portogallo preferirei non scegliere.” ha dichiarato Mbappé. “Però, se proprio devo, per un fatto sentimentale spero che passi l’Italia. Già non hanno partecipato all’ultimo mondiale e poi Marco (Verratti, ndr) ne ha giocato solo uno, nel 2014. Era troppo giovane e sarebbe bello se potesse disputarne uno da top player.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mpappé: “Champions o Mondiale? Voglio entrambi”

L’attaccante del PSG è molto fiducioso circa il suo 2022. A partire dal match degli ottavi di Champions League che vedrà il PSG affrontare il Real Madrid. Competizione che Mbappé vuole portare per la prima volta a Parigi. Ma guai a chiedergli di scegliere tra la coppa dalla grandi orecchie e il Mondiale.

LEGGI ANCHE >>> “Deve andar via…”;: attenzione Napoli, arriva l’accusa in diretta

“Vincere la Champions League con il PSG sarebbe bellissimo, ma anche il secondo Mondiale con la Francia sarebbe un risultato straordinario. Cercherò di fare entrambe le cose, perché entrambe le squadre sono di altissimo livello e possono ambire a grandi traguardi.”