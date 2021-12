Juventus, ennesimo positivo al Covid: l’ufficialità del club

Altro caso di positività al Covid-19 in Serie A. Questa volta è De Winter della Juventus ad aver contratto il virus.

La variante Omicron sta dilagando in tutto il continente europeo. I casi si stanno moltiplicando anche nel nostro paese. Anche il calcio sta subendo questa quarta ondata. In Germania ed Olanda sono tornati a far disputare le gare a porte chiuse, mentre in Francia la capienza degli impianti sportivi all’aperto è stata ridotta a 5mila persone.

In Italia, al momento, è rimasta la capienza al 75%, ma i casi di calciatori positivi al Coronavirus aumentano ogni giono che passa. Ieri sia il Napoli, con Lozano, che Genoa, con Criscito e Schevchenko, e Salernitana hanno ufficializzato altri casi di positivà. In giornata sono stati riscontrati casi anche nella Fiorentina e nel Torino.

Juventus, è ufficiale la positività al Covid-19 di De Winter

Un altro cluster si è creato nella Juventus Under 23, considerando che ieri è stata ufficializzata la positività di quattro calciatori. In serata è arrivata la nota del team bianconero che ha comunicato che De Winter ha contratto il virus. Il calciatore già sta osservando le norme previste di isolamento.

De Winter, a differenza degli altri quattro giocatori della Juventus Under 23, è stato spesso anche aggregato alla prima squadra del team bianconero. La società juventina ha comunicato che l’attività della squadra riprenderà domani, rispettando come sempre in protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie”.