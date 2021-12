Juventus, questa non ci voleva: ecco l’annuncio che fa tremare tutti

Il Covid continua a macinare positivi nel mondo del calcio. L’ultima squadra ad annunciare positivi (nelle giovanili) è la Juventus.

Il mondo del calcio è in continua apprensione a causa dell’emergenza Covid. Questo problema sicuramente non è di rilievo come quelli che vedono gli ospedali in continua emergenza, ma anche i club hanno ‘paura’ di perdere i calciatori a causa di questo virus che, ormai da due anni, ha ‘bloccato’ il mondo. L’ultima squadra è la Juventus.

Attraverso i propri canali ufficiali la società torinese ha annunciato infatti la positività di ben sette tesserati. I calciatori non fanno parte della prima squadra, ma delle giovanili e rispettivamente riguardano i giocatori dell’Under 23 e dell’Under 19.

Juventus, ecco il comunicato ufficiale del club

In giornata c’è stato l’annuncio del Napoli riguardo la positività di Hirving Lozano (tra l’altro prossimi avversari del club bianconero), ma in Serie A diversi club in questa settimana hanno avuto a che fare con il Covid. Ecco il comunicato della Juventus riguardo i suoi tesserati:

“E’ emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina. Queste persone stanno già osservando le norme previste. La Juventus U23, che ricomincerà la sua attività il 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie. Nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 anche di due calciatori della U19 oltre a quella di un membro dello staff tecnico e tutti sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.