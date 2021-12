Lukaku non se la passa bene: sfuriata inaspettata ai microfoni

Stagione fin qui complicata per Lukaku con la maglia del Chelsea. Pochi gol, tante delusioni e rapporto complicato con il tecnico Tuchel.

Il suo ritorno in Inghilterra se lo immaginava decisamente diverso, dopo i fasti vissuti all’Inter. Per Romelu Lukaku invece, fino a questo momento, soltanto 6 reti in 17 presenze complessive con la maglia del Chelsea. Un bottino deludente, considerando quali erano le aspettative iniziali e quanto il club ha dovuto sborsare per riportarlo a Londra (117 milioni). A non essere soddisfatto è anche lo stesso attaccante, che si è sfogato ai microfoni ESPN Brasil.

Lukaku, sfuriata inaspettata contro Tuchel

Parole dure, che fanno capire quanto sia complesso il rapporto con il suo allenatore Thomas Tuchel. “Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po’ di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale”. Lukaku, dal canto suo, ha garantito massimo impegno sul campo ma tra i due qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare.

“Sono in grado di fare tutto ciò che mi chiede. Posso correre, posso pressare, posso tenere la palla in alto. Quindi penso che nel corso degli anni queste siano le qualità che ho aggiunto al mio gioco. Volevo solo un’opportunità che ho avuto in questa occasione e io sono felice di aver aiutato la squadra”. Il Chelsea, attualmente, occupa la seconda posizione in Premier League a quota 41 punti, a -7 dal Manchester City. I sogni di gloria non si sono affievoliti ma Lukaku, intanto, ha già messo le cose in chiaro.