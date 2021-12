“Dovesse chiamare Giuntoli…”: Napoli, l’annuncio che scuote la Juve

Il Napoli alla ricerca di un nuovo difensore dopo la partenza di Manolas: piace Rugani, ai margini fin qui nella Juventus di Allegri.

Resta l’acquisto di un nuovo difensore la priorità del Napoli nella sessione invernale del mercato. La partenza di Kostas Manolas e l’infortunio subito da Kalidou Koulibaly (tra l’altro in partenza per la Coppa d’Africa) ha lasciato una voragine nella rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Per colmarla, il club sta pensando ad una serie di nomi compreso quello di Daniele Rugani della Juventus.

Napoli, serve un difensore: Rugani si propone

Il 27enne, dall’inizio della stagione, è stato impiegato con il contagocce da Massimiliano Allegri: solo una presenza in campionato, 3 in Champions League. Ecco perché il Napoli rappresenterebbe una meta gradita dal calciatore, come confermato dal suo agente Davide Torchia ai microfoni di ‘Radio Marte’. “Se dovesse arrivare la telefona di Giuntoli gli risponderò con piacere. Se un club importante ti fa una telefonata, qualsiasi sia la condizione, è giusto parlarne”.

Difficile, comunque, che la Juventus decida di fare a meno di Rugani e di darlo ad una diretta rivale. “Ora parliamo di fantasie, in genere in Italia abbiamo un retaggio culturale di un certo tipo, difficilmente una squadra dà un giocatore a un club con cui combatte per un obiettivo. Quando la tua società non è predisposta a cederti è molto difficile, perché devono sostituirti e hai un costo”.