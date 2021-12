“Che venga licenziato…”, il ‘big’ non si trattiene: nel mirino l’ex Fiorentina

Marcin Gortat, ex giocatore di NBA, ha criticato aspramente Paulo Sousa per aver lasciato la guida della Polonia.

Dopo tantissime polemiche, Paulo Sousa è diventato il nuovo allenatore del Flamengo. L’ex tecnico della Fiorentina aveva chiesto alla federcalcio della Polonia di risolvere il contratto dopo un incontro con i dirigenti del club brasiliano dei giorni scorsi. Il tecnico portoghese, almeno inizialmente, ha ricevuto un secco no da parte dei dirigenti della nazionale polacca.

Paulo Sousa è stato molto criticato per la decisione improvvisa di lasciare la guida della Polonia. In questi minuti è arrivata l’ufficialità della separazione tra le parti. A comunicarlo è la stessa Federcalcio polacca. L’allenatore è riuscito a risolvere il contratto, ma dovrà pagare una clausola di 300mila euro.

Mam nadzieje ze Paulo Sousa nastąpi na klocka lego z rana !!! Olać od tak 40 mln Polaków… oby gość przegrał pierwsze 5 meczy w sezonie i żeby go zwolnili odrazu. — Marcin Gortat🇵🇱 (@MGortat) December 27, 2021

Marcin Gortat su Paulo Sousa: “Spero che venga licenziato”

L’ex mister della Fiorentina non è stato neanche per un anno il ct della Polonia, visto che aveva firmato lo scorso 21 gennaio. Sotto la sua guida la nazionale polacca non ha disputato un gran Europeo la scorsa estate. Questo divorzio ha fatto molto discutere ed ha fatto intervenire anche uomini di altri sport, come Marcin Gortat.

L’ex cestista polacco, con un passato in NBA, non le ha mandate a dire, tramite ‘Twitter’, a Paulo Sousa: “Mi auguro che domani si svegli e che pesti un mattoncino della Lego. Ha fatto inc…… 40 milioni di polacchi. Spero che perda le prime cinque gare della stagione e che venga licenziato subito”.