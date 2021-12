Calciomercato, dal Bayern Monaco alla Serie A: ecco il colpo a sorpresa

Cessione a sorpresa arrivata direttamente dal Bayern Monaco: il club di Serie A approfitta del sì del centrocampista

Il Venezia di Paolo Zanetti ora può esultare: il centrocampista, entrato nel mirino del club lagunare, ha detto si alla Serie A. Ora l’operazione sta per essere chiusa con una cessione a titolo definitivo, dal momento che Mickael Cuisance ha preferito gli arancioneroverdi al CSKA Mosca. Il francese, classe 1999, arriva dal Bayern Monaco e ha dimostrato di essere in grado di saper ricoprire più ruoli: centrocampista centrale, ma anche quello di trequartista e mediano. Un innesto importante, quindi, per la squadra di Zanetti.

Serie A, il Venezia porta a casa un bel colpo di mercato: arriva Cuisance dal Bayern Monaco

Il Venezia di Paolo Zanetti, salito in Serie A dopo un ottimo campionato portato avanti in Serie B la scorsa stagione, ha già dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà anche le big. Il pareggio arrivato conto la Juventus di Allegri e, ancor di più, la vittoria in rimonta ottenuta contro la Roma di Mourinho ne sono la prova più tangibile. La squadra, però, ha anche portato a casa un buon colpo di mercato, andando a cercare un profilo per il proprio centrocampo direttamente in Bundesliga. Il francese, Mickael Cuisance, ha dunque scelto di raggiungere la Serie A, rifiutando il CSKA Mosca altra società interessata al suo profilo.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore è già in città a Venezia per svolgere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club di appartenenza. L’affare si starebbe chiudendo a un costo di circa 3-4 milioni di euro e la cessione starebbe avvenendo a titolo definitivo. Cuisance ha giocato nel Bayern Monaco anche ricoprendo spesso il ruolo di trequartista quindi, oltre a buone capacità tecniche, vanta anche una sempre utile duttilità.