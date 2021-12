“Non sono felice, voglio…”: Lukaku lancia la bomba, che sorpresa per l’Inter

Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport parlando del Chelsea e tornando sul suo periodo all’Inter.

Romelu Lukaku è stato uno dei maggiori movimenti di mercato quest’estate. Il suo addio all’Inter e il suo ritorno al Chelsea a suon di milioni ha fatto sorgere tantissime aspettative. Aspettative che non sono state pienamente soddisfatte.

E’ lo stesso Lukaku ad ammetterlo in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. “Non posso dire di essere contento.” ha dichiarato l’attaccante belga. “Non sono felice. Tuchel ha deciso di giocare con un altro modulo. Io al momento posso solo lavorare da professionista.”

Le parole di Lukaku fanno sorgere più di un rimpianto ai tifosi dell’Inter. Rimpianto condiviso dallo stesso attaccante belga: “Tutto quello che è successo sarebbe dovuto andare diversamente. Come ho lasciato l’Inter, come lo ho comunicato ai tifosi. Penso che sia giusto parlare: l’Inter e l’Italia mi sono rimaste nel cuore.”

Lukaku, i tifosi dell’Inter sperano: “Un giorno…”

“Questo è il momento di far sapere alla gente cosa è successo veramente, senza però parlare male di nessuno perché non sono fatto così.” ha ribadito Lukaku. “Voglio scusarmi con i tifosi dell’Inter per il modo con cui me ne sono andato. Doveva essere gestito in modo diverso, avrei dovuto essere chiaro con i tifosi nerazzurri, perché loro hanno sempre fatto moltissimo per me e la mia famiglia.”

Infine su di un suo possibile ritorno accende le speranze dei tifosi dell’Inter: “Spero davvero con tutto il mio cuore di poter tornare un giorno. Non a finire la carriera. Vorrei tornare quando sarò ancora ad alti livelli per provare a vincere ancora di più con la maglia nerazzurra“.