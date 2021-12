“Niente Coppa d’Africa”: bomba dalla Nigeria, tifosi spiazzati

Arriva la notizia che forse era già nell’aria da qualche tempo: Osimhen non parteciperà alla Coppa D’Africa, bomba dalla Nigeria

Victor Osimhen, dopo aver a lungo pensato a cosa sarebbe stato meglio fare in vista della Coppa d’Africa, ha infine deciso di rinunciare. Non prenderà parte alla competizione con la Nigeria. Fermo già a causa di un brutto infortunio al volto, rimediato in uno scontro sfortunato con Skriniar durante Inter-Napoli, il nigeriano ha contratto anche il Covid. La positività, inoltre, non gli permette al momento neanche di fare ritorno in Italia per svolgere gli esami (una tac nello specifico) per comprendere come attualmente stia procedendo il recupero.

Coppa d’Africa, Osimhen ha preso la sua decisione: non ci sarà con la Nigeria

Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica nigeriana ‘ThisDayLive’, Victor Osimhen ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Non solo il recupero dall’infortunio rimediato in Inter-Napoli ha minato le sue condizioni fisiche, ma anche la recentissima positività al Covid, accertata solo nel corso della giornata odierna, ha messo ancora di più il ‘bastone tra le ruote’ all’attaccante del Napoli.

Osimhen avrebbe perciò riflettuto a lungo sul da farsi, combattuto tra la voglia di non rinunciare alla convocazione della Nigeria e alla Coppa d’Africa e le cause di forza maggiore che si sono verificate nelle ultime settimane. Se su un suo possibile recupero, anche a competizione in corso, si poteva prima sperare, ora la positività al Covid ha reso tutto davvero più complicato. In Nigeria, però, sono sicuri: l’attaccante della Serie A ha deciso di rinunciare (anche per evitare ulteriori eventuali problemi tra il Napoli e la sua nazionale) e, al suo posto, sarebbe già stato scelto il sostituto, ovvero Henry Onyekuru.