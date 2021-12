“Un fulmine a ciel sereno…”: occhio Roma, Pellegrini è netto su Mourinho

Pellegrini è netto su José Mourinho e sul suo arrivo alla Roma: il capitano non ha dubbi, è stato un fulmine al ciel sereno

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma che ha solo poco tempo fa rinnovato con il club fino al 2026, è stato intervistato dai microfoni del sito ufficiale del club. Il centrocampista, attualmente ai box per uno stiramento alla coscia, ha voluto fare un bilancio del 2021. Ma ha poi voluto parlare anche degli obiettivi per il futuro e dell’arrivo nella Capitale di José Mourinho. L’approdo del tecnico portoghese sulla panchina della Roma è stato definito da Pellegrini come: “Un fulmine a ciel sereno“.

Lorenzo Pellegrini, ai canali ufficiali della Roma, ha quindi dichiarato: “L’arrivo di Mourinho è stato un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava una notizia come questa. La cosa che più mi piace di lui è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per cercare di vincere. Questo è quello che anche io voglio più di tutto. Ho 25 anni, gioco nella Roma e ho voglia di vincere. Tutti nel nostro lavoro vogliamo realizzarci e io come calciatore voglio vincere, voglio arrivare primo. Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno. Penso che sia la persona perfetta al momento giusto“.

“Abbiamo iniziato un nuovo ciclo – ha continuato il capitano giallorosso – con l’allenatore più vincente che c’è e che ha fatto la storia del calcio, con dei nuovi presidenti che tengono alla Roma come ci teniamo tutti, con tutte le persone che ogni giorno vengono a Trigoria. L’obiettivo di tutti è cercare di migliorarsi sempre e di portare la Roma a essere una squadra vincente, non una volta ogni 20 anni ma sempre in grado di competere per la vittoria”.