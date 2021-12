Dall’Inter al Tottenham: la risposta di Di Marzio sul colpo a sorpresa

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rilasciato un’intervista ai danesi di Splixpertens parlando del futuro di Eriksen.

Christian Eriksen, dopo il malore che l’ha colpito durante Euro 2020, non ha ricevuto il nullaosta per tornare a giocare a calcio in Italia. Di fatto ciò ha portato alla prematura conclusione della sua avventura con l’Inter.

Non ci sono però preclusioni di sorta circa un suo ritorno in campo in paesi che prevedono una legislazione più permissiva, ad esempio l’Olanda, dove ad esempio Danny Blind gioca con il pacemaker, la stessa Danimarca o l’Inghilterra. E proprio a proposito di Inghilterra che nelle ultime settimane era circolata la voce di un suo clamoroso ritorno al Tottenham, sua ex squadra prima del trasferimento all’Inter.

A fare chiarezza su di un trasferimento che sembra essere molto fantacalcistico ci ha pensato il giornalista Gianluca Di Marzio. Intervistato dal portale danese Splipxpertens, Di Marzio ha chiarito alcuni punti che bisogna tenere in considerazione prima di parlare di trasferimento al Tottenham di Eriksen.

Eriksen, il gioco di Conte è troppo per lui

“Eriksen purtroppo non può giocare più in Italia.” ha dichiarato Di Marzio. “La soluzione Tottenham non mi sembra nemmeno praticabile. A parte che con Conte non ha mai avuto tanta sintonia, ma il sistema di gioco del tecnico italiano impone grande dispendio di energie. Non credo che sia la situazione ideale, la Premier poi è un torneo che non ti aspetta.”

Di Marzio però lancia il suo pronostico: “Come età Eriksen è ancora giovane. Secondo me una soluzione ideale potrebbe essere il campionato danese. Tornare a giocare nel suo paese potrebbe essere la migliore soluzione per lui in questo momento.”